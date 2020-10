Coronavirus, Musumeci: "La paura non serve, ma dobbiamo evitare l'emergenza"

Dopo la firma del nuovo Dpcm da parte del Governo Conte che introduce nuove misure di contenimento della pandemia da Coronavirus, il governatore della Sicilia Nello Musumeci ha deciso di illustrare tramite una diretta Facebook "tutte le misure" che verranno adottate "sul piano sanitario e su quello della organizzazione delle attività economiche e sociali".

"C'è stato un ritorno del virus come avevamo previsto in estate". "In Sicilia già nel mese di luglio raccomandavamo di portare le mascherine perché consapevoli che se si fosse abbassata la tensione sarebbe peggiorata la situazione - ha dichiarato Musumeci -. I numeri sono noti a tutti, è un dato che cresce giorno dopo giorno. Alcune regioni come la Campania sono in difficoltà, così come la Lombardia, dove ci sono numeri preoccupanti. Noi non siamo in emergenza ma dobbiamo evitare di arrivarci".

"I mesi invernali sono quelli in cui il virus trova maggiore capacità di adattamento, anzi diventa più virulento. Siamo tenendo sotto controllo la situazione - aggiunge Musumeci - Lo possiamo dire con grande serenità, anche se non manca chi cerca la polemica. Abbiamo comprato milioni di tamponi rapidi e ciò serve a essere autonomi per un periodo di tempo. Andiamo alla ricerca del positivo sul territorio, una volta individuato il positivo lo isoliamo".

"Faccio appello allo spirito unitario dei siciliani. A marzo, quando non c'era nessuno per le strade, noi facevamo appello al comportamento individuale e collettivo. C'è ancora un inverno da affrontare, voglio augurarmi che lo Stato si impegni a essere presente". "Dobbiamo essere cauti, dobbiamo sforzarci di condurre una vita quasi normale. Presto ne usciremo e dovremo uscirne con il minor danno possibile".

© Riproduzione riservata