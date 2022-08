Regione Siciliana, Nello Musumeci annuncia le dimissioni - VIDEO

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica con un post su Facebook, con il quale annuncia anche l’accorpamento delle elezioni regionali con le Politiche: «Il 25 settembre in Sicilia - scrive Musumeci - si voterà anche per le elezioni regionali, oltre che per le politiche, come avverrà in tutta Italia».

«Sono pronto a guidare la coalizione di centrodestra per la vittoria - ha detto Musumeci - per garantire per la seconda volta che la nostra coalizione possa guidare le sorti della Regione siciliana». "Qualcuno all’interno della coalizione dice che io abbia un brutto carattere - ha aggiunto - che io sia molto rigoroso, che io sia antipatico e che quindi sono divisivo. Siccome per me l’unità della coalizione di centrodestra è più importante di qualunque pur legittima aspirazione a continuare il lavoro che abbiamo iniziato cinque anni fa, ho detto che, se non si tratta del capriccio di qualcuno, io posso benissimo fare un passo di lato. Cercate un nuovo candidato alla presidenza, ce lo presentate - ha concluso - e faremo conoscere le nostre valutazioni e andremo avanti».

