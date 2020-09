Mettiamolamascherina, l’appello dei direttori generali e dei sindaci delle province siciliane

Da Messina a Palermo, passando per Catania, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Trapani, Enna e Caltanissetta. I direttori generali delle Asp ed i sindaci di tutte le province della Sicilia, insieme con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, partecipano alla campagna di sensibilizzazione #Mettiamolamascherina ideata e diretta dalla giornalista Lilly La Fauci.

L’iniziativa è partita dal sito della Gazzetta del Sud lo scorso 2 agosto con la partecipazione anche dell’Assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza.

#Libertàdisalute è l’hashtag lanciato dall’ideatrice della campagna per invitare a riflettere sull’importanza del rispetto della salute propria e altri, nell’ambito dell’emergenza coronavirus, e più in generale nella vita di tutti i giorni, anche una volta superata la pandemia.

Dopo i primi tre video con i giornalisti, con i medici e con gli operatori sanitari e i farmacisti, che hanno visto l’adesione dell’Ordine dei Medici e di quello dei Farmacisti di Messina, nell’ultimo video ad intervenire sono i primi cittadini, massime autorità sanitarie, ed i Direttori e i Commissari Straordinari delle Asp di tutte le province siciliane, figure istituzionali che in questi mesi si sono trovate in prima persona a prendere alcune tra le più importanti decisioni per gestire la crisi dovuta alla pandemia. I “testimonial d’eccezione” della campagna sono sempre diciotto, un numero non casuale visto che il 18 marzo, come ha recentemente annunciato il Ministro della Salute Roberto Speranza, sarà la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid.

«Ci attende una stagione difficile, impegnativa, che sapremo affrontare con prudenza e determinazione – ha affermato il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci nel lanciare il suo appello -. Portare la mascherina non è soltanto un obbligo, è anche una necessità, perché ci aiuta a tenere lontano il contagio. Facciamo un piccolo sacrificio per evitare grossi problemi».

«Con i Sindaci ed i Direttori delle Asp – afferma Lilly La Fauci, ideatrice e prima testimonial del progetto -, importanti punti di riferimento di tutte le province, è simbolicamente la Sicilia intera, unita, a dire #Mettiamolamascherina. Facciamolo tutti quando non è possibile rispettare un’adeguata distanza interpersonale. In particolare adesso, con l’arrivo dell’autunno, si tratta di un piccolo sacrificio che può salvare molte vite. In questi mesi tante persone hanno parlato dell’importanza del rispetto della libertà. Un concetto assolutamente condivisibile, se non fosse a volte utilizzato anche in riferimento alla libertà di non usare la mascherina, abitudine in violazione della legge che rischia di mettere in pericolo non solo chi non la usa, ma anche il suo prossimo. Per questo ho scelto di lanciare l’hashtag #libertàdisalute, uno spunto di riflessione nell’ambito del quale abbiamo portato avanti anche la campagna #Mettiamolamascherina, affinché questo difficile momento possa servire alla comunità per uno sviluppo comune di un ancor più sensibile senso civico, nel rispetto della vita di noi stessi e di quella altrui, anche una volta superata la pandemia».

Nel video, in ordine di apparizione: Lilly La Fauci, collaboratrice Gazzetta del Sud, ideatrice e prima testimonial del progetto “Mettiamo la mascherina”; Daniela Faraoni, direttore generale Asp Palermo; Salvatore Lucio Ficarra, direttore generale Asp Siracusa; Paolo Zappalà, commissario straordinario Asp Trapani; Alessandro Caltagirone, direttore generale Asp Caltanissetta; Maurizio Lanza, direttore generale Asp Catania; Francesco Iudica, direttore generale Asp Enna; Angelo Aliquò, direttore generale Asp Ragusa; Mario Zappia, commissario straordinario Asp Agrigento; Paolo La Paglia, direttore generale Asp Messina; Cateno De Luca, sindaco di Messina; Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani; Francesco Italia, sindaco di Siracusa; Maurizio Dipietro, sindaco di Enna; Roberto Bonaccorsi, vice sindaco di Catania; Calogero Firetto, sindaco di Agrigento; Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta; Giuseppe Cassì, sindaco di Ragusa; Leoluca Orlando, sindaco di Palermo; Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana.

© Riproduzione riservata