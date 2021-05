L'ex calciatore Evra apre l'album dei ricordi: “Sicilia, ti amo” VIDEO

Chi non ricorda l'esuberante Patrice Evra. Il terzino sinistro francese ha lasciato principalmente il segno in Inghilterra, vincendo tutto la maglia del Manchester United. Qualche coppa in bacheca l'ha piazzata anche nel suo periodo juventino, più recente. I bianconeri lo aveva portato in Italia dopo la lunga esperienza britannica. Anzi, riportato. Perché Evra era stato svezzato dal Marsala. Un periodo che, come testimonia l'esilarante video-messaggio, porta ancora nel cuore.

