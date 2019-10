Incidente a Siracusa: muoiono un dermatologo di Messina, la madre e un'amica

Tre morti in un incidente stradale in provincia di Siracusa, sulla statale 194, poco fuori Francofonte. A renderlo noto i vigili del fuoco. Una squadra di Lentini è intervenuta sul posto insieme ai carabinieri e alle ambulanze del 118.

Nello scontro fra una vettura e un mezzo pesante sono morti gli occupanti della vettura, una Peugeot 208 bianca: si tratta di due donne e un uomo, deceduti nell’impatto. Il mezzo pesante trasportava animali.

Le vittime sono Mauro Nunzio Dipasquale, 58 anni, messinese, dermatologo, che si trovava alla guida dell’auto; la madre Lucia Giudice, 90 anni, messinese, e un'amica dell’uomo, Silvana Sciarrone, 49 anni, anche lei messinese. Secondo quando ricostruito dai carabinieri l’autovettura Peugeot 208 sulla quale viaggiavano stava procedendo da Ragusa in direzione Catania sulla strada statale 194 quando in fase di sorpasso si è scontrata frontalmente con un camion che proveniva in direzione opposta. Per i tre occupanti dell’auto non c’è stato nulla da fare. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarre i corpi dalle lamiere contorte della piccola utilitaria. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per stabilire la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità.

La strada statale 194 "Ragusana" è stata provvisoriamente chiusa al transito a causa dell’incidente avvenuto al km 25,000, a Francofonte. La circolazione è deviata sulla viabilità locale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per effettuare i rilievi del caso.

