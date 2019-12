Incidente mortale sulla Palermo-Messina, scontro fatale fra auto e tir: la vittima un 75enne di Catanzaro

Incidente mortale lungo l'autostrada Palermo-Messina in prossimità dello svincolo per Cefalù. La vittima è Vincenzo Nicoletti, 75 anni, di Catanzaro.

Secondo cause ancora da accertare, l'auto su cui viaggiava Nicoletti è finita sotto un tir nella carreggiata in direzione Messina. Il tratto stradale compreso fra l'uscita di Buonfornello e Cefalù è stato chiuso per alcune ore.

Nello scontro si registra anche un ferito, G. N., 38 anni, figlio della vittima, per lui immediato il trasferimento all’ospedale Giglio di Cefalù. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per estrarre i corpi della vittima e del ferito rimasti incastrati tra le lamiere. Indagano gli agenti della polizia stradale.

Alcune ore fa, invece, lungo un tratto dell’A18 Catania-Messina, nei pressi dello svincolo di Acireale, uno scontro tra un’Alfa Giulietta e una Peugeot, ha causato almeno tre feriti.

© Riproduzione riservata