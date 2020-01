Giornalista di Agrigento muore di malaria dopo un viaggio in Africa

La giornalista e insegnante agrigentina Loredana Guida, 44 anni, è morta durante la notte dopo avere contratto la malaria in Africa.

La donna, che per oltre quindici anni ha collaborato, fra le altre testate, con il Giornale di Sicilia e AgrigentoNotizie, da una settimana era ricoverata al reparto di rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Al ritorno da Lagos, in Nigeria, per una settimana è stata ricoverata in Rianimazione all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento da dove i medici hanno chiesto e ottenuto specifiche consulenze dagli ospedali di Palermo e Roma.

La diagnosi è stata quella di malaria terzana maligna. La malattia si trasmette con la puntura di una zanzara.

