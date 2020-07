Coronavirus, la situazione in Sicilia nelle ultime 24 ore

In Sicilia 206 gli attuali positivi al coronavirus, come ieri (casi totali 3.215). Dato immutato, dunque, dopo due giorni di incrementi; aumenti che avevano indotto il governatore Nello Musumeci a ventilare misure restrittive. E crescono i tamponi processati: 3.022. Sono 29 i ricoverati con sintomi, 2 in terapia intensiva e 165 in isolamento domiciliare.

Tre nuovi casi di positività scaturiscono dal focolaio dell'Ortopedico di Ganzirri a Messina. Sono state accertati oggi e fanno salire il numero dei positivi a 16. Cresce il numero dei positivi tra i migranti sbarcati sabato sera nel porto di Pozzallo dalla nave mercantile 'Cosmo'. Ai due di domenica mattina, ora se ne sono aggiunti altri 8. I contagiati sono stati isolati dal resto del gruppo e posti in quarantena.

