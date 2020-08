Donna trovata morta a Caltagirone, arrestato il marito con l'accusa di omicidio

Con l’accusa dell’omicidio della moglie, Caterina Di Stefano, la donna di 46 anni trovata morta nell’androne di un condominio di via Mascagni, gli agenti del Commmissariato di Caltagirone hanno arrestato Giuseppe Randazzo, 50 anni.

Ieri pomeriggio, i poliziotti sono intervenuti sul luogo del delitto dopo una telefonata al 112 Nue, raggiungendo il condominio dove era stata segnalata una donna a terra, priva di vita. Sul posto, gli agenti hanno riscontrato la presenza del marito della vittima in evidente stato di agitazione.

Sul posto è arrivato anche il pm di turno della Procura della Repubblica di Caltagirone che ha coordinato le prime indagini che si sono anche avvalse dei rilievi eseguiti dalla Polizia Scientifica della sezione di Caltagirone. È stato, così, appurato che i due avrebbero avuto una violenta colluttazione. Circostanza confermata anche dalle prime ricognizioni, attraverso le quali è stata accertata la presenza di ecchimosi e segni di lotta sul corpo della vittima.

Anche Randazzo presentava evidenti segni di colluttazione, a prima conferma della tesi che ha indotto gli investigatori a ipotizzare uno scontro con la donna. A seguito di immediate e accurate indagini, si è accertato che in questi ultimi periodi la coppia aveva avuto contrasti dopo la separazione voluta da Caterina Di Stefano. Per diverse incomprensioni, è emerso che la vittima aveva deciso di separarsi dal marito.

