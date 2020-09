Nuova vittima di Coronavirus in Sicilia: morta una ottantenne nel Trapanese

Nuova vittima riconducibile al Coronavirus in Sicilia. Si tratta di una paziente ottantenne di Salemi (Trapani), deceduta in ospedale. La notizia, riportata dal Giornale di Sicilia in edicola, non è ancora inserita nel bollettino epidemiologico del ministero della Salute.

Ieri sono stati 44 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nell’arco delle 24 ore, un dato in netto calo rispetto ai giorni precedenti. Così come risulta dal bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 1.747 positivi di cui 116 ricoverati in ospedale, 18 in terapia intensiva e 1.613 in isolamento domiciliare, per un totale di 5.180 casi dall'inizio dell'epidemia.

Sei sono i guariti, che salgono a 3.144. I tamponi eseguiti sono 4.002. I 44 nuovi positivi sono così divisi: 6 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 8 a Catania, 2 a Enna, 14 a Palermo, 4 Ragusa, 1 Siracusa e 6 a Trapani.

