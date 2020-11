Orrore a Trapani, neonato con cranio fracassato trovato all'interno di un sacchetto

Un neonato con il cranio fracassato ed il cordone ombelicale ancora attaccato è stato trovato a Trapani, all'interno di un sacchetto di plastica nell'atrio di un cortile condominiale in via Francesco De Stefano.

È stata individuata dagli agenti della Squadra Mobile di Trapani la madre del neonato. Si tratta di una ragazza minorenne che vive con i genitori e sul caso - apprende l'AGI da fonti giudiziarie - la procura minorile di Palermo ha aperto un fascicolo d'indagine. Sono ancora in corso i rilievi della Scientifica sul luogo del ritrovamento.

Secondo i primi riscontri, sul corpo del neonato - ritrovato con ancora il cordone ombelicale attaccato - sono presenti degli evidenti segni di violenza. L'ipotesi terribile è che il piccolo sia stato lanciato dalla finestra.

Ieri a Ragusa era stato trovato per caso da un passante un altro neonato ancora in vita, in un contenitore dei rifiuti. Le sue condizioni sono buone.

