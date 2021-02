Femminicidio a Palermo, la cantante Piera Napoli uccisa a coltellate. Il marito ascoltato dai carabinieri

Si chiama Piera Napoli, la trentaduenne uccisa stamattina e il cui corpo è stato ritrovato nel bagno del suo appartamento, in via Vanvitelli, nella borgata di Cruillas a Palermo.

La donna, cantante neomelodica, è sposata e madre di 3 figli. Il marito, Salvatore Baglione, 37 anni, si trova in questo momento nella stazione dei carabinieri Uditore.

E’ stato l’uomo a presentarsi dai carabinieri, che si sono poi recati nell’abitazione rinvenendo la donna con diverse ferite da arma da taglio. Non si conosce ancora la dinamica dei fatti. In questo momento vengono effettuati i rilievi fotografici da parte dei carabinieri, in attesa del medico legale e del pm di turno. Quest’ultimo poi si sposterà alla stazione dei carabinieri per sentire l’uomo.