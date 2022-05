Enna, precipitano da un ponteggio sulla A19: morto un operaio e un ferito grave

Tragedia sul lavoro in un cantiere dell’autostrada A19, Palermo-Catania, all’altezza di Enna. Secondo le prime frammentarie notizie due operai che stavano lavorando sull'impalcatura realizzata sul viadotto allo svincolo di Enna, sarebbero precipitati da un ponteggio, da un’altezza di circa 5 metri, per cause in corso di accertamento.

Per uno dei due operai non c'è stato nulla da fare. L’uomo sarebbe morto per la caduta nel vuoto. L’altro operaio è stato trasportato all’ospedale di Enna per un grave trauma addominale. Le sue condizioni sarebbero gravi. Il tratto di A 19 dove si è verificato l’incidente era chiusa da tempo per i lavori in corso.

