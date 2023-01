Messina Denaro e le presunte amanti. I carabinieri cercano tracce nelle case di due donne

In queste ore l'attenzione degli inquirenti in merito alle indagini che hanno portato alla cattura del super boss Matteo Messina Denaro si stanno concentrando su analisi, impronte e tracce di dna da ricercare nel covo dell'ex super latitante a Campobello di Mazara in vico San Vito. Obiettivo delle forze dell'ordine è riuscire a capire e fare il punto della situazione su chi e quante persone abbiano potuto frequentare quel luogo prima della cattura.

Secondo il Corriere della Sera è però molto probabile che Messina Denaro possa aver incontrato almeno due donne nel covo. Come si ricorderà, nell'appartamento furono da subito ritrovati viagra e preservativi. Tra le altre cose gli inquirenti trovarono abiti femminili e una parrucca, ma al momento si tende ad escludere che possa averli adoperati per travestirsi.

Ma la novità emersa in queste ultime ora sono i biglietti trovati nelle tasche di Messina Denaro, biglietti che riporterebbero i numeri di telefono di due donne. E da quanto si apprende, i carabinieri si sarebbero mossi in questa direzione raggiungendo le loro abitazioni e cercando di raccogliere più informazioni possibili per cercare di capire se il boss avesse ricevuto visite nel covo o se abbia avuto incontri.

L'identikit delle due donne

Si tratterebbe di due donne di mezza età, entrambe lavoratrici. La prima è mora con i capelli lunghi, l'altra bionda con un taglio di capelli più corto. Come riporta l'inviato del Corriere della Sera, Fabrizio Caccia, la prima ha un’auto di lusso da 70mila euro parcheggiata sotto casa. Alle domande dei giornalisti si è affacciata arrabbiata dal balcone. Sulla costosa macchina uno dei familiari ha precisato: "Non è stato un regalo di nessuno, l’ha comprata lei un anno fa sfruttando un’occasione, toglietevi dalla testa certe idee".

La donna sarebbe una piccola imprenditrice. In settimana è stata vista uscire dalla caserma dei carabinieri di viale Risorgimento accompagnata da un’amica. Lì avrebbe solo "dato qualche chiarimento", spiega ancora il familiare.

I lavoratori di un negozio non distante dal covo del boss raccontano di averla vista negli ultimi mesi, in genere intorno alle 11 circa. Ma nulla di particorlamente strano dicono: "Qui ci viene tutta Campobello a comprare creme e profumi, perché vi meravigliate?"

© Riproduzione riservata