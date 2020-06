Cinema, in Sicilia riapre solo una sala a Palermo: settore in crisi

La riapertura dei cinema, prevista per domani in Italia, non ha trovato finora molti consensi tra gli esercenti. In Sicilia un solo cinema, con due sale, ha deciso di andare controcorrente e di presentarsi con puntualità all’appuntamento: il Rouge et Noir di Palermo.

«Crediamo - dicono la titolare Irene Tagliavia e il direttore artistico Gian Mauro Costa - di essere tra i pochi ad aprire da Roma in giù. Almeno dalle notizia che abbiamo finora. E gli unici in Sicilia». La sala di 420 posti potrà ospitare 120 spettatori; quella da 120 posti ne potrà contenere 27. Caduto l’obbligo della mascherina da indossare durante a proiezione, le prenotazioni sono schizzate e per domani le prenotazioni sono al completo.

Si comincia con un classico francese, «Il bandito alle 11», di Jean Luc Godard, riprendendo dopo l’emergenza Covid la stagione del cineclub che negli ultimi anni, ogni lunedì, ha fatto il pieno di spettatori. Da martedì ci saranno in cartellone i titoli «oscurati» dal blocco dovuto alla pandemia e l'idea del Rouge et Noir è quella di andare avanti pure in piena estate, proponendo anche un ciclo intitolato «Super Quarantena", con classici degli anni Quaranta.

