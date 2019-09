Musumeci: la Regione sta affondando, mi aspetto collaborazione dal Pd siciliano

«In questo momento non faccio più sconti a nessuno e richiamo tutti alle loro responsabilità. Il Pd ha governato per 7 anni, fino a ieri, e mi aspetto un atteggiamento di collaborazione». Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci a Palazzo d’Orleans.

«Qui il battello sta affogando e continuiamo a sparare sul conducente. Per fortuna non tutto il Parlamento si affida a questa modalità», ha aggiunto. Poi ha lanciato un invito al Parlamento: «Mi aspetto che tutte le forze politiche facciano un appello per una corale senso di responsabilità per tirare la Sicilia fuori dal baratro in cui l’hanno costretta. Invece qualcuno vuole tentare di fare il gioco maldestro di fari una verginità politica: qualcuno da carnefice vuol fare la vittima».

