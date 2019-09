Regione siciliana, il partito di Musumeci contro Giletti: in tv spot contro la Sicilia

"Ieri sera è andato in onda l'ennesimo spot fazioso contro la Sicilia. La7 e Giletti la smettano di invitare chi in cinque anni ha distrutto la Sicilia, portando la nostra terra al ridicolo e per giunta senza alcun contraddittorio". Lo dice Domenico Bonanno, componente della direzione regionale di Diventerà Bellissima, la formazione politica che fa capo al presidente della Regione Nello Musumeci.

Bonanno annuncia che "si sta diffondendo in rete una raccolta firme per chiedere a La7 e Giletti di dedicare un'intera puntata alla 'Sicilia delle eccellenze e della speranza, contro la rassegnazione e le menzogne'".

"Noi siciliani - aggiunge - siamo stanchi di questi continui spot faziosi e parziali, che non si limitano ad analizzare problemi dei quali anche noi siamo consapevoli, ma che diventano strumento di denigrazione e offesa nei confronti di un intero popolo. A maggior ragione se alla presenza di Crocetta che dopo cinque anni di disastri e gaffe istituzionali, farebbe bene a ritirarsi a vita privata".

