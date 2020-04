Mafia, Musumeci: "No al rientro dei boss in Sicilia"

Il presidente della regione Siciliana, Nello Musumeci, si oppone al rientro in Sicilia dei boss mafiosi. "Esistono ragioni di sicurezza, di ordine pubblico e di buon senso per dire no al rientro di alcuni detenuti pericolosi nei luoghi dove vivevano e dove hanno commesso gravi reati. Ecco perché certe decisioni lasciano sbigottiti. E l’incredulità che provano alcuni magistrati, da sempre in prima linea, è la stessa che sta provando la gente comune".

"Se proprio si rende necessario assegnare agli arresti domiciliari personaggi mafiosi di spessore, allo scopo di decongestionare le carceri in questo periodo di epidemia, si prendano assolutamente in considerazione soluzioni diverse», afferma Musumeci, riferendosi alle scarcerazioni di Bonura, Iannazzo, Sansone e, per ultimo, Zagaria.

Il presidente della Regione si è rivolto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e ai ministri dell’Interno, Luciana Lamorgese, e della Giustizia, Alfonso Bonafede, «affinché si valutino misure alternative alla scarcerazione».

Per Musumeci «la Sicilia è una terra che oltre ad avere pagato un altissimo tributo al potere mafioso, in termini di vite spezzate e di sviluppo negato, non può assolutamente correre il rischio che il ritorno a casa di alcuni boss, sia pure con tutte le restrizioni e i controlli del caso, riaccenda chissà quali dinamiche di potere all’interno delle organizzazioni criminali».

© Riproduzione riservata