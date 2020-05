In Sicilia trasporto pubblico gratis esteso anche ai militari dell'Esercito

Sarà esteso anche ai militari dell'esercito il trasporto gratuito sui mezzi pubblici in Sicilia. "Abbiamo preso un impegno nei confronto dei tutori dell'ordine di ogni corpo dello Stato e lo onoreremo fino in fondo - dice l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Falcone -: in Sicilia la gratuità del trasporto pubblico viene infatti estesa anche al personale dell'Esercito". Un provvedimento arrivato in seguito alla richiesta di chiarimenti delle rappresentanze dei militari.

"Attraverso una norma della Finanziaria regionale 2020 su cui abbiamo lavorato a lungo, anche scontrandoci negli anni scorsi con le resistenze di altre forze politiche - ricorda Falcone - abbiamo introdotto dopo più di un decennio tale forma di agevolazione a vantaggio di Forze dell'ordine e Vigili del fuoco. L'istanza di ulteriore chiarimento del provvedimento viene adesso recepita dal Governo Musumeci, formalizzando un'allargamento della platea dei beneficiari dei biglietti gratis che era già nelle cose. Nelle ultime settimane, segnate dall'emergenza coronavirus, in Sicilia e nel resto del Paese abbiamo avuto ulteriore prova dell'indiscutibile valore dell'impegno, della professionalità e del cuore dei nostri soldati, pietra miliare del nostro orgoglio nazionale".

