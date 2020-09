Coronavirus in Sicilia, Musumeci sulla nuova ordinanza: "Necessario un giro di vite"

«Diciamo che stiamo girando la vite alle restrizioni: dovevamo farlo necessariamente perché il numero dei contagi ci richiama ad una maggiore attenzione per una stagione che sta per aprirsi e dove tutti avremo il raffreddore e la tosse e tutti saremo guardati con sospetto l’uno con l’altro».

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, oggi a Catania, parlando della nuova ordinanza sul Coronavirus.

«Vanno dunque tutelate - ha aggiunto - le persone più fragili. Portare la mascherina fuori è necessario e doveroso. Non quando si sta da soli o con i congiunti con cui si sta ogni giorno, ma nei locali, quando si entra negli uffici, nei negozi in luoghi pubblici, va indossata».

«Particolare attenzione per chi rientra dai paesi stranieri e infine alcune misure che riguardano la tutela e monitoraggio per alcune fasce di personale che svolge servizio pubblico. Dobbiamo vedere come si evolve il fenomeno perché in questa epidemia la politica non decide per prima».

«Decide il virus - chiosa il governatore siciliano -. Ma se ci sarà senso di responsabilità da parte di tutti, come avvenuto nei mesi di marzo, aprile e maggio dove siamo stati un popolo modello, potremo evitare conseguenze peggiori».

