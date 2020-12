Rimpasto di Giunta in Sicilia: 83 sindaci chiedono di "salvare" Bernadette Grasso

"Il paventato rimpasto di Governo regionale e, nello specifico, il ritiro delle deleghe assessoriali a Bernardette Grasso, rappresenta una grave perdita per tutta la Regione siciliana, considerato che in tutti questi anni ha fatto un grandissimo lavoro, ha portato un cambiamento notevole nella gestione dell’assessorato agli Enti locali, non solo in termini finanziari (certezza dei trasferimenti), ma soprattutto nella sua trasparenza e comprensione". E’ il contenuto di una lettera, indirizzata a Gianfranco Miccichè, coordinatore regionale di Forza Italia e, per conoscenza, al presidente della Regione, Nello Musumeci, da 83 sindaci siciliani per chiedere un ripensamento circa l’ipotizzata rimozione dell’assessore Grasso dalla Giunta di Governo.

