Sicilia, Ismaele La Vardera all'Ars con Cateno De Luca: "È più iena di me"

Le note di Terra d’Amuri (musica e testo, manco a dirlo, di Cateno De Luca) hanno aperto la conferenza stampa di stamani all’Ars nel corso della quale è stata ufficializzata l’adesione a Sicilia Vera di Ismaele La Vardera.

Come anticipato ieri da Gazzetta del Sud, La Vardera, già candidato sindaco di Palermo nel 2017, dopo aver scelto di lasciare la storica trasmissione di Italia Uno “Le Iene”, torna in politica e lo fa al fianco dell’ex sindaco di Messina, nella corsa alle regionali. Una corsa nella quale La Vardera sarà candidato all’Ars. “Una scelta - spiega l’ex Iena - dettata dalla consapevolezza che non potevo rimanere a guardare la mia terra governata dalle solite facce che in questi anni ci hanno trattato come dei sudditi. Ho detto sì a Cateno De Luca perché è più “iena” di me. Con le sue battaglie ha dimostrato di essere lontano dalle vecchie logiche e le sue proteste si sono trasformate in fatti concreti in tutti i ruoli amministrativi che ha ricoperto. La sua figura è assolutamente in linea con le battaglie che finora ho fatto nella mia vita”.

De Luca ha deciso di nominare La Vardera portavoce di Sicilia Vera: “Una iena in parlamento al nostro fianco - dice il candidato alla presidenza - rappresenta l’alleato giusto per cacciare una volta per tutte la banda bassotti della politica dal Palazzo. Stiamo proseguendo nel nostro percorso che ci ha portato tante interlocuzioni ed entro luglio - aggiunge De Luca - contiamo di completare la squadra presentando anche la giunta di Governo”.

Così, infine, Danilo Lo Giudice, attuale deputato di Sicilia Vera e da sempre “delfino” politico di De Luca: “Il mio percorso personale rappresenta l’esempio concreto che è possibile avviare una nuova fase politica per la nostra terra”.

Altri nomi di candidati verranno fuori sabato, alla convention di Sicilia Vera in programma alle Ciminiere di Catania.

