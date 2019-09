L’anziano trovato morto in casa a Terrasini: il luogo dell'omicidio - Video

Si indaga a Terrasini sulla morte di un imprenditore italo-americano di 84 anni, il cui cadavere è stato trovato nella propria casa di via Venezia, a Terrasini dalla badante dell'uomo.

Mercurio Nepa, noto in paese come "Mike", a quanto pare abitava negli Stati Uniti e tornava periodicamente per un periodo nel piccolo centro della provincia di Palermo. Per i carabinieri che conducono le indagini potrebbe trattarsi del tragico esito di una violenta rapina finita nel sangue. Sul posto anche gli uomini della Scientifica e il pm di turno Luisa Bettiol.

