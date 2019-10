Ritrovata una Biga di Morgantina del 450 avanti Cristo rubata dal cimitero di Catania con un elicottero - Video

Carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo un provvedimento della locale Procura nei confronti di 17 persone indagate, a vario titolo, per rapina, estorsione, ricettazione e furto di opere antiche.

L'inchiesta, secondo i magistrati, ha "consentito di sgominare un gruppo criminale ad elevata pericolosità sociale, dedito alla commissione di reati contro il patrimonio nelle province di Catania, Enna e Siracusa".

Durante le indagini è stata recuperato, prima che potesse essere venduta al mercato nero delle opere d'arte, la Biga di Morgantina, struttura bronzea scoperta alla fine dell'800 proprio nei pressi dell'attuale sito archeologico di Morgantina in provincia di Enna, trafugata dai criminali nel giugno del 2017 dal cimitero monumentale di Catania.

In una stanza 'segreta' ricavata in una villa privata di Piazza Armerina (Enna) i carabinieri hanno trovato e sequestrato due statue di cavalli in bronzo.

La Biga di Morgantina, struttura in bronzo del 450 avanti Cristo, è stata rubata nel giugno del 2017 con un elicottero dalla volta della cappella della famiglia Sollima del cimitero monumentale di Catania.

Biga di Morgantina ritrovata, 17 persone arrestate - Nomi e foto Angelo Dario LO GIUDICE Antonino CORIO Antonio CORIO Desireè GRASSO Francesco CORIO Gianluca COSTANTINO Giovanni MESSINA Giuseppe Emiliano NAUTA Nuccio ARDITO Nunzio Mario Guido TRINGALE Paolo MIRABELLA Pietro GANGEMI Rosario CELESTRI Salvatore FICHERA Salvatore TRINGALE Tommaso Agatino TASCO Vito CALI’

Secondo quanto si è appreso, sarebbero stati gli indagati, intercettati, a ricostruire la dinamica dell'operazione illegale, realizzata con un complice interno al cimitero. Il gruppo criminale dalla vendita dell'opera bronzea sperava di potere realizzare due milioni di euro.

Una volta imbragata la biga è stata sollevata con elicottero e poi poggiata su un camion. Successivamente è stata divisa: la carrozza è stata nascosta in un garage nel Catanese, i due cavalli occultati in una stanza 'segreta' realizzata in una villetta privata dell'Ennese.

© Riproduzione riservata