I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania, unitamente al personale dell’Agenzia delle Dogane di Catania, hanno sequestrato quasi 7 Kg di cocaina al porto della città etnea. La droga era occultata in un container adibito al trasporto di frutta esotica dall'Ecuador. Lo stupefacente, confezionato in panetti da circa un chilo, qualora messo in commercio al dettaglio, avrebbe comportato un provento illecito di oltre 1 milione di euro

