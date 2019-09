Muore un bimbo di due anni dimenticato in auto dal padre, tragedia a Catania

Un bambino di due anni è morto stamattina a Catania dopo essere stato per oltre cinque ore nell’auto del padre che si era dimenticato di lasciarlo all’asilo.

L’uomo, 43 anni, è un dipendente amministrativo dell’università. E’ stata la moglie a chiamarlo, dopo essere andata all’asilo per prelevare il figlioletto.

Il padre del bimbo si è precipitato trovando il piccolo esanime, lo ha portato al Policlinico dove i medici ne hanno constatato la morte. Sulla tragedia sono in corso indagini della Polizia.

IL PRECEDENTE Bambino lasciato in auto e morto a Catania, un altro caso nel 1998

«E' un uomo disperato, distrutto, che piange continuamente e non riesce a spiegare l’accaduto». Così un investigatore sul 43enne padre del piccolo. L’uomo è indagato, come atto dovuto, dalla Procura di Catania, per omicidio colposo. Il titolare del fascicolo è il sostituto procuratore Andrea Norzi.

IL DRAMMA Bimbo dimenticato in auto: cos'è l'amnesia dissociativa

L’uomo, 43 anni, dipendente amministrativo dell’università, intorno alle 8 era salito a bordo con il piccolo per accompagnarlo in asilo, prima di recarsi al lavoro. Invece, è andato direttamente nel suo ufficio, rimuovendo dalla mente che suo figlio era nel seggiolino. Alle 13 la telefonata allarmata della moglie che all’asilo non ha trovato il bimbo; il panico, la corsa verso l’auto, al parcheggio dell’ateneo, con il piccolo ormai esanime; il trasporto al Policlinico dove i medici ne hanno constatato la morte intorno alle 14. La famiglia è originaria di Aci Sant'Antonio e la mamma è una cardiologa del Policlinico.

IL CASO Seggiolini salva-bebè: la norma c'è ma non è ancora operativa

© Riproduzione riservata