Coronavirus, salgono a 24 i casi in Sicilia: primo positivo in provincia di Agrigento

Salgono a 24 i positivi al coronavirus in Sicilia. Il dato è aggiornato alle 12 di oggi, così come comunicato dalla Regione Siciliana alla Unità di crisi nazionale. Dunque una crescita dei casi anche se al momento in modo contenuto.

E c'è il primo caso anche in provincia di Agrigento. Si tratta di un medico in servizio all’ospedale «Giovanni Paolo II» di Sciacca. La professionista è risultata positiva al tampone. Il test è stato deciso perchè aveva accusato dei sintomi.

La zona frequentata dal medico è stata sottoposta a una sanificazione urgente e, a scopo precauzionale, le persone che sono venute a contatto con lei sono state sottoposte al tampone. Pare che sia stato alcuni giorni nella zona della provincia di Bergamo ed è lì che potrebbe avere contatto il Covid 19.

Sull'Isola, dall’inizio dei controlli per il coronavirus, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 547 tamponi, di cui 511 negativi e 12 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 24 campioni, di cui sette già validati da Roma (tre a Palermo e quattro a Catania).

Risultano ricoverati 7 pazienti (tre a Palermo, tre a Catania e uno a Enna) di cui nessuno in terapia intensiva, mentre 17 sono in isolamento domiciliare. Lo comunica la presidenza della Regione siciliana.

