A Rosolini i funerali del piccolo Evan, un lungo applauso e tanti palloncini bianchi

Un lungo applauso ha salutato l’uscita del feretro di Evan dalla chiesa del Crocifisso in una Rosolini a lutto, nel giorno dei funerali del bimbo di 21 mesi, ucciso a botte. Per la sua morte sono stati fermati la madre e il convivente. Presenti il padre del bambino, Stefano Lo Piccolo, e gli altri parenti rimasti vicini alla bara bianca.

Nel corso della sua omelia, il parroco ha pronunciato parole di conforto per la famiglia, scossa dalla tragedia. È stata letta da due bambini una lettera scritta dal padre e dalla nonna per ricordare Evan. In tanti, al termine della cerimonia religiosa, hanno atteso l’uscita del feretro con dei palloncini bianchi in mano, liberati in cielo poco dopo.

Durante il corteo funebre, molti giovani hanno indossato delle magliette per ricordare il piccolo. Stamane, nel corso dell’udienza di convalida dei fermi la madre e il compagno hanno respinto le accuse mosse dalla procura di Siracusa e dalla polizia di Modica.

© Riproduzione riservata