Palermo, trovato corpo senza vita di una 17enne in un burrone. Il fidanzato: "Sono stato io"

Il corpo senza vita di una giovane è stato trovato in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo, in provincia di Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate

dalla procura di Termini Imerese. Secondo i primi accertamenti, il cadavere sarebbe parzialmente bruciato.

E’ stato il fidanzato 19enne a indicare il posto dopo che si è presentato con il padre e l’avvocato nella caserma del paese. Sul posto il Ris dei carabinieri, i militari della Compagnia di Termini Imerese e della Stazione, oltre ai vigili del fuoco. Procede la procura di Termini Imerese e quella dei Minori di Palermo. Il giovane viene sentito insieme dal pm.

Roberta uccisa dal fidanzato: il 19enne ha confessato

Ha confessato di avere ucciso Roberta Siracusa, la sua fidanzata. Il giovane di 19enne M.P. che aveva una relazione con l'adolescente trovata carbonizzata in un dirupo a Caccamo è nella caserma dei carabinieri di Caccamo e sta raccontando al magistrato di turno della procura di Termini Imerese cosa è accaduto da ieri mattina quando la vittima è scomparsa. Della sparizione di Roberta si stava già occupando da ieri la procura dei minori avvisata dai carabinieri che stavano iniziando le ricerche e sentendo le persone più vicine alla ragazza. Indagini in cui questa mattina c'è stata una svolta fino quando il 19enne si è presentato poco prima delle 9.30 in caserma accompagnato dai genitori e dall'avvocato difensore. Ha confessato ai militari dov'era il corpo della ragazza e li ha accompagnati sul luogo dove la 17 enne è stata abbandonata quasi completamente carbonizzata.

© Riproduzione riservata