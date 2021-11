Vittoria Campo, forse un mix di droghe dietro la morte della calciatrice di Palermo

Potrebbe essere stato un mix di droghe ad uccidere Vittoria Campo, la 23enne ex calciatrice del Palermo femminile morta l'1 novembre, ad appena due mesi di distanza dalla scomparsa (il primo settembre) improvvisa del fratello Alessandro per arresto cardiaco mentre si trovava a Favignana per un lavoro stagionale.

La madre pensava che Vittoria dormisse, poi la corsa all'ospedale Ingrassia di Palermo dove sono state messe in campo tutte le manovre previste in caso di incoscienza dei pazienti, quindi il decesso. Tra gli accertamenti ai quali è stata sottoposta la ragazza appena arrivata in pronto soccorso anche un tossicologico di routine, che però avrebbe evidenziato la presenza di sostanze nel sangue.

Sul corpo della giovane è stata dunque disposta l'autopsia, esame effettuato ieri e dal quale ora la famiglia aspetta risposte.

