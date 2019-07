Bambini falciati dal suv a Vittoria, si indaga sui tempi dei soccorsi

Effettuata l’autopsia sul corpicino del piccolo Alessio D’Antonio, risulterebbero altre due persone inscritte nel registro degli indagati. La Procura, disponendo l’autopsia, sta verificando se vi siano o meno stati dei ritardi nei soccorsi determinanti per la sopravvivenza del bambino. I due indagati sarebbero un medico e un infermiere.

L'INCIDENTE Messina, resta grave il bimbo travolto da un Suv. Lutto cittadino a Vittoria per il cuginetto morto

E’ stata eseguita nell’obitorio del cimitero di Vittoria l’autopsia sul corpo di Alessio. E’ stato il medico legale Francesco Coco a svolgere l’esame autoptico su incarico del pm Andrea Sodani che coordina le indagini e che gli ha conferito l'incarico per verificare eventuali ritardi nei soccorsi giovedì sera da parte dell’autoambulanza del 118, come denunciato dalla madre del piccolo Lucy Amato.

VITTORIA Due cuginetti falciati da un'auto pirata nel Ragusano, uno è morto

La famiglia ha incaricato invece il medico legale Giuseppe Iuvara come consulente di parte. I risultati dell’autopsia saranno depositati dal medico legale entro 60 giorni.

Domani si terranno alle ore 10,30 i funerali di Alessio, nella chiesa di San Giovanni Basstista, che saranno celebrati dal vescovo di Ragusa Carmelo Cuttitta. La Commissione straordinaria invita tutti i cittadini ad osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento in qualsiasi posto si trovino in memoria di Alessio. Intanto ieri sera è stata molto partecipata la veglia di preghiera e la successiva fiaccolata per ricordare Alessio e pregare per Simone, sempre ricoverato in Rianimazione pediatrica al Policlinico di Messina.

© Riproduzione riservata