Il terribile incidente di Vittoria, nel giorno del funerale di Alessio muore anche Simone

Nel giorno del lutto cittadino a Vittoria in cui l’intera città si è stretta al dolore delle 2 famiglie travolte dalla morte di un bambino di 11 anni, Alessio D’Antonio, arriva anche la ferale notizia che nessuno avrebbe mai voluto dare o sentire: non ce l’ha fatta neanche il cuginetto Simone di 12, che era ricoverato in fin di vita al policlinico di Messina dopo aver perso entrambe le gambe nonostante il delicato intervento chirurgico al quale era stato sottoposto.

Il 12enne è morto in mattinata, proprio nel giorno dei funerali del cuginetto. Un destino beffardo che amplifica, se possibile, un dolore già insopportabile. I 2 bambini erano stati travolti in pieno da un suv quella fatidica sera di giovedì scorso mentre giocavano davanti al portone di casa in via IV Aprile.

Intanto emerge la terribile certezza che Alessio D’Antonio non si sarebbe comunque potuto salvare. La drammatica verità è confermata dagli esiti dell’autopsia eseguita ieri sera sul corpo del bambino, secondo cui sarebbe morto a causa di una emorragia inarrestabile massiva provocata dal distacco violento di una gamba. L’esame autoptico si era reso necessario nell’ambito dell’inchiesta che la procura di Ragusa aveva aperto sui presunti ritardi nei soccorsi, con un medico e un infermiere di un’ambulanza indagati come atto dovuto, a seguito delle dichiarazioni della madre della piccola vittima.

Oggi Vittoria ha reso l’ultimo saluto ad Alessio. Una folla impressionante ha preso parte ai funerali nella basilica di San Giovanni Battista, officiati dal vescovo della diocesi di Ragusa, monsignor Carmelo Cuttitta. Sul sagrato il go kart che il bambino amava guidare, mentre sotto l’altare l’altra sua grande passione, quella della batteria. La piccola bara bianca è stata trasportata a spalla dalla casa di via IV Aprile, ovvero il luogo della tragedia, in un silenzio a tratti irreale fino in chiesa.

La notizia della morte di Simone D’Antonio arriva nel pieno della cerimonia funebre di Alessio. E’ un doppio choc. Già in tremila piangono per Alessio. Altre lacrime si aggiungono per Simone. La chiesa si ammutolisce, il passaparola fa scattare un pianto collettivo. Non nasconde la sua emozione il vescovo di Ragusa. «Quando ho saputo di questa tragedia - dice monsignor Carmelo Cuttitta - ho pianto, lo confesso».

Al Policlinico di Messina, intanto, è in corso una conferenza stampa.

«Lascerò Vittoria. Dopo questa tragedia non riesco più a vivere in questa città». Lo dice Alessandro D’Antonio il padre di Alessio a chiusura delle orazioni funebri per il figlio, travolto e ucciso da un Suv mentre giocava davanti casa con il cuginetto deceduto anche lui stamane. Arriva sull'altare stremato, senza più lacrime ma ha la forza di gridare la sua rabbia. «Non riesco più ad entrare nella mia casa», dice. «Chiedo e pretendo giustizia per mio figlio».

